Inter: Ranocchia, nessuna lesione al ginocchio sinistro

Scongiurata la lunga assenza dai campi per Ranocchia. Negli ultimi minuti del primo tempo della gara di Empoli, il capitano dell'Inter ha accusato un dolore forte al ginocchio sinistro, tanto da raggiungere gli spogliatoi toccandosi il punto che faceva male e scuotendo la testa. Ha dovuto alzare bandiera bianca e nella ripresa è rimasto in panchina con il ghiaccio sulla zona infortunata. Si tratta di distorsione ma quello che conta è che non ci sono lesioni. Ranocchia dovrebbe stare fuori una quindicina di giorni. E l'Inter non dovrebbe così avere necessità di tornare sul mercato per un rinforzo in difesa.