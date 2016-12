10:56 - Tensione alle stelle in casa Inter. Yann M'Vila non ha gradito la sostituzione al 22' del secondo tempo con la Roma e si è sfogato in panchina sferrando un potente destro al plexigas. Un gesto che Roberto Mancini ha minimizzato nel post partita ai nostri microfoni: "Tutti i giocatori devono sapere che possano essere sostituiti. Si gioca per l'Inter e bisogna fare il massimo per l'Inter".