Inter, rabbia De Boer: "Dopo lo svantaggio abbiamo perso la testa"

E' un Frank De Boer arrabbiato quello che commenta il passo falso dell'Inter in Europa League. "Sono dispiaciuto per i tifosi, dopo un avvio difficile, abbiamo avuto qualche azione per fare gol e sino al loro gol abbiamo tenuto il controllo della sfida. Speravo che potessimo segnare, non capisco perché perdiamo la testa dopo lo svantaggio, è una cosa che può capitare andare sotto. Prendiamo sempre gol? Per questo sono arrabbiato", ha detto.

"Durante la punizione, Murillo era fuori e dopo il gol subito abbiamo concesso tante occasioni. Potevamo segnare prima noi, pazienza è andata così, da ora in poi possiamo solo migliorare", ha aggiunto. Il problema è che domenica arriva la Juve: "Anche stavolta abbiamo giocato sempre bene controllando la partita, io sono sicuro che se crediamo in noi stessi e se siamo concentrati, possiamo fare male alla Juventus".



Preoccupato dalla condizoone della squadra? "Giochiamo ogni tre-quattro giorni in questo periodo, dobbiamo cercare di gestire la rosa, molti hanno bisogno di riposare. Già dopo la Juventus, giocheremo il mercoledì. Volevo anche testare qualche altro calciatore meno utilizzato, poi qualcuno lo volevo preservare, come Miranda: il mio dovere è guardare nel lungo periodo. Brozovic? Sono convinto che può fare molto meglio, a me interessa solo che un calciatore possa dare tutto in campo: stavolta è stato sfortunato in tante situazioni, ma ha qualità per tornare in forma".