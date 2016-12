Inter, quando Mancini chiamò "frocio" un giornalista

Nel giorno della tanto attesa sentenza da parte del Giudice Sportivo per le frasi omofobe di Maurizio Sarri a Roberto Mancini nel finale di Napoli-Inter, Firenzeviola.it svela un clamoroso retroscena risalente a dicembre 2001, quando il Mancio allenava la Fiorentina. In una conferenza stampa l'attuale tecnico dell'Inter diede del "frocio di m..." al giornalista della Gazzetta dello Sport Alessio Da Ronch e per poco i due non arrivarono alle mani.

LA RICOSTRUZIONE DI FIRENZEVIOLA.IT"Era la stagione 2001-02 e Mancini, nonostante non fosse in possesso del patentitno di allenatore di prima categoria, venne ingaggiato dalla Fiorentina per sostituire Fatih Terim. Alla prima stagione Mancini riuscì a vincere la Coppa Italia nella doppia finale contro il Parma, ultimo trofeo vinto dalla Fiorentina, ma la stagione successiva non cominciò bene e iniziarano anche i primi malumori. In una conferenza stampa di vigilia, Roberto Mancini, ebbe un faccia a faccia piuttosto acceso con un collega e lo offese chiamandolo "frocio", la situazione degenerò e i due non arrivarono alle mani soltanto grazie al tempestivo intervento degli altri colleghi lì presenti. La Fiorentina incappò poi in una serie di risultati negativi e anche per alcune tensioni tra lo stesso Mancini e la tifoseria viola, il tecnico a gennaio decise di dimettersi".