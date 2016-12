Inter, può arrivare Pasqual se va via Juan Jesus

Non solo Calleri o Diarra , ma in casa Inter si lavora anche per la difesa. In corso Vittorio Emanuele pensano sia al mercato in uscita sia al mercato in entrata. Roberto Mancini vuole sfoltire il reparto arretrato e per alcuni giocatori le offerte non mancano. Santon piace sempre al West Ham , mentre al momento c'è da registrare un dietrofront del Bologna per Ranocchia, che potrebbe finire al SIviglia . Juan Jesus è corteggiato dalla Roma : se parte, arriva Pasqual.

Il terzino dei viola potrebbe così approdare alla Pinetina nel caso il brasiliano decida di andare via. Piero Ausilio per lui si aspetta una buona offerta da parte di Walter Sabatini. In stand by, invece Ranocchia: "Andrea è sicuramente un grande difensore, ma per noi è fuori budget. Il valore tecnico del calciatore è di primo livello, se cambiassero i termini della questione", le parole al Corriere dello Sport di Pantaleo Corvino, direttore sportivo degli emiliani. Per il difensore potrebbe tornare la pista Milan, alla ricerca di un centrale da affiancare a Romagnoli. Sulle sue tracce però c'è anche il Siviglia, che a breve dovrebbe presentare un'offerta per 18 mesi di prestito con dirittto o obbligo di riscatto. Santon è un altro giocatore in uscita: dopo un anno dal suo ritorno in nerazzurro, potrebbe fare il percorso inverso e sbarcare a Londra, in Premier League, al West Ham.



Capitolo Calleri: l'argentino sta per lasciare il Boca Juniors e trasferirsi in Italia. Il centravanti potrebbe andare in prestito al Bologna. Ma gli emiliani insistono per Giuseppe Rossi: il suo arrivo potrebbe convincere Calleri a rimanere a Buenos Aires fino a giugno e vestire la maglia nerazzurra nella sessione estiva del mercato.