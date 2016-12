Inter-Psg: test Ibra per i nerazzurri

11:06 - Si chiude al Grand Stade di Marrakech il 2014 dell'Inter. Alle 20 (ora italiana) la squadra di Roberto Mancini affronterà in amichevole il Paris Saint-Germain allenato dall'ex interista Laurent Blanc. Zlatan Ibrahimovic sfida il suo passato (in nerazzurro lo svedese ha vinto tre scudetti), mentre Lavezzi, sogno di mercato dell'Inter, non sarà della partita dopo la rottura con il club parigino. Assente 'ingiustificato' anche Edinson Cavani.

I due ex giocatori del Napoli sono ai ferri corti con la società e vorrebbero cambiare aria il prima possibile. Tanti gli ex in campo. Oltre a Ibrahimovic, ad avere un passato nerazzurro sono anche il tecnico Laurent Blanc, Maxwell e Thiago Motta, mentre tra le vecchie conoscenze del calcio italiano figurano Pastore, Marquinhos, Thiago Silva e Verratti (Sirigu out a causa di un problema al piede).



E' solo un'amichevole ma i due allenatori non intendono snobbare l'impegno: "Sarà una gara interessante, che servirà soprattutto a ottimizzare la nostra preparazione invernale - le parole di Laurent Blanc -. Vogliamo ritrovare il ritmo partita affrontando un club italiano di livello, perché giocheremo una gara ufficiale il 5 gennaio in Coppa di Francia". Mancini è dello stesso avviso: "Sarà un bell'appuntamento. La località è prestigiosa, c'è stato il Mondiale per club e avranno impianti nuovi. Incontreremo una grande squadra come il Psg e tanti vecchi amici perché ci sono molti 'italiani', oltre a Ibrahimovic a Maxwell".