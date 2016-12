4 agosto 2015 Inter, presentato Miranda: "Obiettivo Champions League" Il nuovo difensore brasiliano: "L’Inter è stata una sfida semplice da accettare, perché è grande club"

Dopo il debutto contro il Galatasaray, in casa Inter è il giorno della presentazione di Joao Miranda. "L'Inter è stata una sfida semplice da accettare, perché è grande club - le sue prime parole -. E' uno stimolo per chiunque i giochi". Sugli obiettivi: "Il nostro obiettivo è la Champions League, tutto quello che viene in più è ottimo". Il brasiliano dovrà sistemare la difesa: "Ci vuole tempo, serve una difesa compatta".

Fortemente voluto da Mancini per sistemare una difesa che l'anno scorso ha fatto acqua da tutte le parti, Joao Miranda è pronto per questa nuova affascinate sfida. "Mi hanno chiamato per migliorare la difesa, metterò quello che ho, anche la mia personalità - ha spiegato il difensore brasiliano - La difesa è nuova ci vuole un po' di tempo per trovarci, servirà parlare molto. I compagni di reparto? Hanno qualità diverse tra loro ma quelli che ho conosciuto fin qui, sono bravi. Bisogna essere positivi, siamo in fase di preparazione.Prendere gol oggi non è un problema, dobbiamo lavorare".



Sulla scelta di venire all'Inter ha giocato un ruolo chiave Mancini: "ha avuto una grande influenza sulla mia scelta di essere qui. E' un grande tecnico - ha proseguito - Simeone e Mancini? Non si può fare un paragone. Uno è più difensivista l'altro gioca all'attacco".



Un commento sul probabile arrivo del connazionale Felipe Melo. "E' un grande giocatore, ho giocato con lui, se arriverà ci darà una grande mano".

GIALLO SUL PAGAMENTO?Un tweet di Antonio Ruiz, giornalista spagnolo di Cadena Cope, apre un piccolo giallo sul passaggio di Joao Miranda dall'Atletico Madrid all'Inter. "L'Atletico può riprendersi Miranda se l'Inter non versa un pagamento programmato per questa estate e che i nerazzurri vorrebbero saldare a novembre". Miranda è arrivato all'Inter in prestito oneroso (3 milioni) con obbligo di riscatto. In realtà si dovrebbe trattare solo di un piccolo ritardo su un pagamento già avvenuto.