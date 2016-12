Inter, Pioli: "Vogliamo che il derby sia nostro"

Una notte per studiare i suoi sudamericani impegnati con le rispettive nazionali nelle qualificazioni Mondiali. Per la 'prima' sulla panchina dell'Inter nel derby, Stefano Pioli non vuole lasciare nulla al caso. Banega ha vinto con la sua Argentina ma non ha affatto brillato: ora parleranno gli allenamenti alla Pinetina ma dovrebbe partire dalla panchina. Il tecnico nerazzurro parlerà in conferenza venerdì e non sabato come di consueto.