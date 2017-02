Inter, Pioli: "Questa è una vera squadra, la reazione che volevo"

Stefano Pioli raccoglie tre punti, va oltre l'emergenza e riparte con la sua Inter in direzione Europa. Successo importante quello contro l'Empoli, il modo migliore per archiviare il ko e le polimiche targate Juve: "La reazione che volevo - ha detto il tecnico nerazzurro - non per cancellare quanto successo allo Stadium ma per dimostrare che questa è una vera squadra, che ha ancora margini di crescita ma che sa soffrire, lottare e ripartire".