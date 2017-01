Inter, Pioli punta in alto: "Champions difficile, ma possiamo arrivare terzi"

E' assolutamente l' Inter la squadra del momento in Serie A. Le cinque vittorie di fila hanno rilanciato i nerazzurri, che ora sognano la Champions. "Non dipende solo da noi. Possiamo vincere, ma devono rallentare anche le altre e sarà difficile. Noi però abbiamo grande valore e qualità per vincere tante partite e avvicinarci al terzo posto", ha detto Stefano Pioli alla Rai. Sul mercato: "Ci saranno movimenti in uscita, ma nessun altro acquisto".

"Abbiamo lavorato tanto e bene. Siamo all'inizio del nostro percorso, ma dobbiamo rincorrere squadre che vanno forte", ha aggiunto.



Dal suo arrivo, Pioli sembra aver installato un ottimo rapporto con la nuova proprietà di Suning. "La comunicazione con Suning è migliorata. La socieà è vicina con la presenza costante di Steven Zhang e Liu Jun. Sono molto ambiziosi ed è giusto pensare ad un futuro importante. Ora pero dobbiamo concentrarci sul presente per costruire un grande futuro. Al 'casting' sono stato molto chiaro sulle mie idee della squadra. Ho detto tutto quello che pensavo e spiegato le potenzialità che secondo me l'Inter poteva esprimere. Così li ho convinti". Poi spazio ai singoli: "Gagliardini ha fisicita' e senso della posizione. E' un ottimo giocatore e merita la Nazionale. Ho anche trovato un Candreva molto motivato. L'idea è sfruttare tutta l'imprevedibilità dell'attacco. Icardi è il nostro primo difensore e il nostro primo attaccante. Si muove per tutto il campo, corre ed è un esempio. Kondogbia ha le potenzialità per essere un centrocampista completo. Sta giocando più in verticale, recupera tanti palloni. Ma può ancora migliorare. Joao Mario? Un grande giocatore che ha bisogno ancora di tempo".