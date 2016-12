Inter, Pioli: "Ora reagiamo, è un problema di testa"

LA CONFERENZA STAMPAQuanto siete arrivati per quanto successo l'altro giorno?

"Mi aspetto e ci aspettiamo una reazione. L'altra sera abbiamo giocato molto bene per i primi 45 minuti e male la ripresa. Ho un gruppo intelligente, che sa imparare dai suoi errori e può fare una prestazione determinata".



Senza Europa League si va verso uno sfoltimento della rosa?

"Ora penso solo alla prossime partite da qui al 21 dicembre. Poi faremo ciò che riterremo più giusto".



Le cose che ti sono piaciute? E quelle che non riescono?

"L'approccio agli allenamenti e alla partita, in entrambe le partite siamo riusciti a mettere spesso sotto l'avversario. Non possiamo però permetterci di pensare che le partite siano vinte, dobbiamo farlo per 90 minuti. Non vanno commessi più certi errori per ripartire nel migliore dei modi".



Quanto ti sta togliendo l'infortunio di Medel?

"E' un giocatore importante sia dal punto di vista tecnico che del temperamento. Ma ho ottimi difensori e altre scelte".



Ha mai dovuto affrontare il problema dei gol subiti?

"In ogni stagione c'è un problema da risolvere o si pecca in una fase. Dobbiamo migliorare i nostri equilibri, se non riusciamo a difendere bene possiamo subire pericoli. Dobbiamo migliorare in tal senso".



Ti sei fatto una tabella dei punti da fare da qui a Natale?

"Dobbiamo correre e tanto, non c'è dubbio. Ma non faccio tabelle. Lunedì è un'occasione da sfruttare per fare punti e superare una squadra che ci è davanti".



Questione condizione atletica.

"Credo che ci siano tante situazioni in cui possiamo migliorare, anche quella fisica. Ma penso che sia la testa il problema principale. La testa può curare le gambe".



I giocatori capiscono cosa gli succede?

"Vedo un gruppo che fa di tutto per fare meglio, non è soddisfatto ma ha grande professionalità. Ci vogliono personalità, qualità e valori per giocare qui. Vedo questo potenziale, lo tireremo fuori per fare bene".





Svoltare in questi momenti, magari mettendo il massimo potenziale offensivo in campo, è possibile?

"Ho tanto potenziale di scelta, ma non conta tanto il numero di giocatori offensivi quanto l'approccio alla gara. Penso che a parte il secondo tempo di giovedì, che va cancellato, abbiamo creato più dei nostri avversari. Bisogna insistere, migliorare, essere più decisi in non possesso".

Cosa ti preoccupa della Fiorentina?

"Gioca un buon calcio, è un avversario di qualità. Non possiamo sottovalutare nessuno tantomeno un gruppo di ottimo valore come loro. Ma dobbiamo trovare una spinta importante, dobbiamo trascinare i tifosi con un grande furore agonistico".

Si sente un po' colpevole della situazione dell'Inter, visto il ko dell'anno scorso di San Siro quando allenava la Lazio?

"Mi sento colpevole per giovedì perché non ho motivato la squadra. Ma ora dobbiamo reagire e dimostrare che possiamo recuperare posizioni".

"La difesa a tre può essere un'opzione, io non mi precludo nulla. E' un problema di attenzione e concentrazione, non di difesa a tre o quattro. Da Miranda, che è un ottimo giocatore, pretendo molto. Il suo partner lo sceglierò in base a chi mi darà più garanzie. Sia Ranocchia che Murillo sono due ottimi difensori. Dobbiamo essere più precisi di squadra, così aiuteremo i difensori"."Tutti hanno le loro chance, anche Gabriel. Le possibilità ci sono, poi toccherà a me fare le scelte migliori. Poi ripeto che è troppo presto per parlare del mercato di gennaio, pensiamo a vincere più gare possibili. Poi c'è chi di mestiere fa quello".