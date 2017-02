Inter, Pioli nel mirino per "colpa" della Juve

Perché se è vero che la Beneamata è in piena corsa per un posto in Champions League, difficile credere in una miracolosa rincorsa scudetto. La "colpa" è proprio di quella Juve gande favorita per la vittoria del sesto campionato consecutivo. La trasferta allo Stadium di domenica sera ha convinto Pioli a fare un po' di turnover, concedendo qualche minuto di risposo a Gagliardini e Icardi, anche perché pensava che contro una Lazio non certo in una grande momento dopo lo stop di Torino e quello decisamente più clamoroso in casa contro il Chievo, arrivava a San Siro da vittima sacrificale. Invece, i ragazzi di Inzaghi jr hanno messo in evidenza tutti i limiti dell'Inter di oggi. E' bastato togliere un paio di pedine importanti, per ingolfare una macchina che sembrava perfetta. E qui viene il punto. Evidentmente la panchina nerazzurra non è all'altezza delle ritrovate ambizioni della società. Il problema è che in questa finestra invernale di mercato, l'unica vera operazione di rifnorzo è stato l'acquisto dell'ottimo Gagliardini, mentre per il resto si è pensato solo a sfoltire la rosa. Perché l'arrivo dello sconosicuto Sainsbury è servito unicamente a risolvere un problema a Suning, che ha utlizzato l'Inter come "succursale" della sua squadra cinese... Non un bel segnale, arrivato in una giornata sportivamente amara.