Inter, Pioli: "La squadra sa quello che deve fare. Alla fine tireremo le somme"

"Quando parlo di alzare la testa dico che dobbiamo avere la consapevolezza del nostro lavoro, delle nostre qualità e che ci possiamo giocare ogni partita a testa alta sapendo che mettiamo in campo il massimo. Alla fine tireremo le somme". Così il tecnico dell' Inter Pioli a Premium alla vigilia del match col Pescara. "Stiamo lavorando tanto e bene, ognuno di noi pensa al bene della squadra e sa quello che deve fare per proseguire questo momento".

"Dobbiamo pensare partita per partita, mettendo in campo il nostro potenziale - ha proseguito Pioli in esclusiva a Premium Sport - I ragazzi sanno che devono lottare per vincere perché nessun avversario, come abbiamo visto a Palermo, ti regala niente".