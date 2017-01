Inter, Pioli: "La sesta di fila è la più bella? No, tutte belle: insistiamo così"

Sesta vittoria consecutiva in campionato. Otto se si considerano Europa League e Coppa Italia. L'Inter di Pioli continua a correre, recupera punti su chi la precede, mette a repertorio il sorpasso sul Milan (rossoneri però con una partita in meno) e "vede" la zona Champions. "Vincere è sempre bello, insistiamo così, la classifica ora è più dolce ma le altre corrono forte. Molto forte. Proviamoci, ma per la Champions non dipende solo da noi".