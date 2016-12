Inter, Pioli: "Il pareggio mi soddisfa così e così. Ma ho visto anima e cuore"

"Non credo meritassimo la sconfitta, per la prestazione che abbiamo fatto. Ho visto tante cose positive, ma su tante altre dobbiamo migliorare". Così Stefano Pioli al termine del derby, pareggiato in pieno recupero. "Ho cercato di dare equilibrio alla squadra - ha detto il tecnico dell'Inter - nel primo tempo abbiamo giocato solo noi, ma abbiamo concesso qualche ripartenza. Non siamo stati perfetti, ma ci abbiamo messo cuore e anima".

"Era quello che avevo chiesto alla squadra" ha continuato Pioli. "Dove bisogna intervenire? Dobbiamo lavorare sulla compattezza, sia quando attacchiamo sia quando difendiamo. Mi è piaciuta la voglia di giocare la palla e aggredire l’avversario: dobbiamo avere un’unica idea e dei concetti precisi. Oltre alla voglia di fare, che stasera abbiamo messo in campo. Anche se a volte bisogna essere più cattivi sotto porta, dobbiamo avere voglia di andare sopra l’avversario e dobbiamo avere più equilibrio, come in occasione del primo gol.



"Ritocchi a gennaio? Molto del miglioramento credo che passerà attraverso il mio lavoro: l’Inter ha ampi margini di miglioramento, siamo ancora lontani dalla posizione che deve occupare questa squadra in classifica. Sarà una rincorsa difficile ma il campionato è ancora lungo, dobbiamo pedalare forte.



"La mia esultanza a fine partita? Metto tanta passione nel mio lavoro: forse sono arrivato all’Inter nel momento giusto della mia carriera e forse il pizzico di passione che da bambino avevo per questi colori mi hanno fatto reagire così. Gabigol? Ha delle ottime qualità, sta lavorando bene e solamente lavorando così avrà delle possibilità”.