Inter, Pioli: "Juve fortissima, non imbattibile"

Inter vista Champions e qualcosa in più. La sesta vittoria consecutiva ha portato entusiasmo in casa nerazzurra e Pioli ha alzato l'asticella: "La Juve è una squadra fortissima, ma non è imbattibile. Allegri è un grandissimo allenatore e ha in mano la situazione e il polso della squadra. Ha grandi giocatori a sua disposizione". E la sfida con i bianconeri è in arrivo: si giocherà il 5 febbraio allo Stadium.