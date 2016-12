Inter, Pioli: "Contento, orgoglioso e carico per questa avventura"

"Sono veramente contento, orgoglioso e carico per cominciare nel modo migliore questa avventura". Prime parole di Stefano Pioli da allenatore dell 'Inter rilasciate a Inter Channel. "I giocatori hanno dato la massima disponibilità. Ci aspetta un lavoro importante e di qualità, siamo l'Inter e abbiamo tutto per fare bene. La mia fede? Tutta la famiglia era interista, sono cresciuto con il coro "Con Beccalossi e Pasinato, vinceremo il campionato".

"L'importante adesso è prendere confidenza con l'ambiente e con tutte le persone che lavorano qui - ha detto ancora Pioli a Inter Channel - Le strutture e l'organizzazione sono di altissimo profilo, i giocatori hanno dato la massima disponibilità. La situazione al momento non ci vede nella posizione che compete al club ma il nostro obiettivo sarà di riportare i colori nerazzurri dove meritano. Tutta la famiglia era interista, sono cresciuto con il coro "Con Beccalossi e Pasinato, vinceremo il campionato" (sorride, ndr), poi la mia professione mi ha portato a percorrere altre strade ma la fede è nerazzurra". Nn messaggio per i tifosi: "Conosco la loro passione, l'Inter è una società gloriosa e faremo di tutto per ottenere successi e giocare un calcio piacevole e vincente".