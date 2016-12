Inter, Pioli: "Avevamo bisogno di vincere, la squadra è affiatata"

"Non commento gli episodi arbitrali, parlo solo della partita. Abbiamo fatto molte cose buone, abbiamo avuto un ottimo approccio e dimostrato che se giochiamo da squadra compatta possiamo avere dei valori importanti e se invece aumentiamo le distanze tra i reparti corriamo qualche pericolo", ha detto l'allenatore dell'Inter. "Non abbiamo una fiducia e un autostima ai massimi livelli, ci sta che la squadra nei momenti difficili possa avere un contraccolpo: bisogna ricompattarsi per ripartire e poter fare male in ogni momento. Ho visto cose positive e altre sulle quali dobbiamo migliorare", ha ammonito, riferendosi soprattutto alla seconda parte di gara, in cui i nerazzurri hanno sofferto nonostante la superiorità numerica. "Il calo nella ripresa è stato un problema di compattezza, dovevamo gestire meglio il pallone, ci siamo allungati e abbiamo rischiato. Mentalmente e fisicamente dobbiamo migliorare e lo faremo tramite il lavoro".



Anche per come è maturato il successo, la vittoria sui Viola dà fiducia a Pioli, in vista della trasferta di Napoli: "Ci sono momenti della stagione in cui fare risultato è troppo importante. Siamo soddisfatti ma da adesso dobbiamo pensare al prossimo match contro un altro avversario che è davanti a noi in classifica e dovremo prepararlo al meglio".



Pioli è sicuro che l'Inter abbia le qualità per giocare bene e riaffacciarsi in zona Champions: "La squadra ha le qualità per fare un certo tipo di calcio, nella ripresa abbiamo sbagliato un po’ la gestione della palla. Quello che vogliamo è il comando della partita anche se è difficile farlo per tutti i 90 minuti".



Infine una battuta sul suo modo di gestire lo spogliatoio e l'abitudine di stare vicino alla squadra durante il riscaldamento prima delle gare: "E’ il mio modo di lavorare e di stare vicino ai miei giocatori - ha spiegato Pioli - io vivo con loro durante la settimana, prima e dopo le partite".