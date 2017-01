Inter-Pescara, Pioli: "Vogliamo continuare a vincere"

L'Inter contro il Pescara ultimo in classifica cerca la settima vittoria consecutiva: "Dobbiamo vincere più partite possibili per far diventare determinanti gli scontri diretti con Roma e Napoli in casa - ha commentato Pioli -. Non sottovalutiamo il Pescara, abbiamo voglia di continuare a giocare come stiamo facendo". L'Inter nei mesi è cresciuta molto: "Stiamo bene di fisico e testa, vogliamo tenerla alta a lungo e giocare con determinazione".