Inter, Perisic: "Futuro? Ho un contratto di 5 anni ma non si sa mai..."

Dopo una prima parte di stagione non troppo semplice, da un paio di mesi Perisic è tra i più positivi dell' Inter e più volte ha fatto la differenza. Prestazioni che non sono passate inosservate e che hanno catturato l'attenzione di vari club: "Ho un contratto di cinque anni, sto concludendo il primo perciò me ne restano altri quattro. Nel calcio però non si sa mai, se qualcuno sarà interessato dovrà parlare con l'Inter".

Il croato spiega a Inter Channel che i nerazzurri rappresentano "un passo avanti nella carriera" e chiede tempo ai tifosi: "Vogliono vedere un'Inter vincente come nel 2010, siamo una squadra giovane e abbiamo fatto dei passi in avanti. Sono arrivati molti giocatori nuovi, abbiamo bisogno di un po' di tempo per crescere ancora".



L'esterno mancino racconta anche il suo arrivo in nerazzurro, l'estate scorsa, dopo una trattativa estenuante: "Ho fatto di tutto per venire qui. E' stato speciale, quando incontri i grandi ex giocatori che ti aspettano... Era come un sogno. Ora voglio dare tutto e spero che l'Inter possa tornare ai vertici. E' un onore indossare questa maglia".