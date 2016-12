Inter, Perisic è arrivato. Comincia la sua vita interista

Dopo una trattativa lunghissima, durata parecchie settimane, Perisic finalmente sta per diventare un giocatore dell'Inter. Il croato è arrivato a Linate alle 14,36, ad attenderlo Dejan Stankovic, ma non potrà giocare domani sera contro il Carpi, visto che la lista era da consegnare oggi entro le 12. Con il Wolfsburg si stanno definendo gli ultimi dettagli prima dell'ufficialità,dettagli che riguardano le modalità di pagamento dei 19 milioni previsti dalla cessione (si dice in 3 rate).

Intanto il club tedesco ha autorizzato il giocatore a effettuare le visite mediche all'Humanitas nel tardo pomeriggio di oggi. "Sono felicissimo di venire all'Inter e di lavorare con un allenatore come Roberto Mancini - le parole di Perisic a Fcinter1908.it -. Quest'anno dovrà essere l'anno dell'Inter, dovrà essere una grande stagione per noi...".

Le visite mediche presso l'istituto Humanitas di Rozzano si sono concluse poco prima delle 17,30. A quel punto, Perisic -che con l'Inter firmerà un contratto fino al 2020- è stato accompagnato in un albergo, a Milano, per un po' di relax e per siglare il nuovo contratto.