Inter, Perisic: "Dobbiamo svegliarci. I soldi non giocano, parola al campo"

"I risultati nelle prime due gare di campionato non sono stati buoni. Dobbiamo svegliarci". Ivan Perisic carica l' Inter : "Sono arrivati giocatori nuovi che dovranno abituarsi al calcio italiano - ha detto a Premium Sport - Cosa serve per battere la Juve? I nuovi proprietari hanno investito tanto ma i soldi non giocano. Dobbiamo dimostrare quello che valiamo sul campo. Loro hanno fatto un buon mercato. Non sarà facile ma non abbiamo paura".

"Specialmente all'esordio abbiamo giocato male, nella seconda partita abbiamo avuto diverse occasioni per segnare e un gol non è bastato per vincere. Dobbiamo svegliarci", ha ribadito Perisic in esclusiva a Premium Sport a margine di un evento Nike a Milano. "Ora speriamo di tornare da Pescara con i tre punti". Davanti c'è abbondanza: "Abbiamo giocatori molto buoni. Dobbiamo solo dare il 101% in tutte le partite di campionato ed Europa League. L'Inter ha bisogno di tutti. La mia posizione? Quando ero giovane ho giocato dappertutto ma tutti sanno che preferisco giocare a sinistra. Ma farò quello che chiede l'allenatore. Cosa serve per battere la Juve? I nuovi proprietari hanno investito tanto ma i soldi non giocano. Dobbiamo giocare bene e dimostrare quello che valiamo sul campo. La Juve ha fatto un buon mercato. Sarà difficile ma non abbiamo paura. Faremo il nostro meglio".