Inter, Perisic ancora in gol e Mancini può sorridere

E' davvero il momento d'oro di Ivan Perisic , in gol per la terza partita di fila. Sampdoria, Bulgaria e Malta le sue vittime: una rete con la maglia dell' Inter e due con la Croazia , qualificata per Euro 2016 . Roberto Mancini può sorridere perché avrà un giocatore in ottime condizioni . Domenica sera la Juventus è avvisata: "Grazie all'Italia per l'aiuto . Devo ringraziare i miei compagni di squadra dell' Inter , Ranocchia e Santon ".

Perisic torna ad Appiano Gentile felice per la qualificazione a Euro 2016, essendo la Croazia arrivata seconda alle spalle dell'Italia: "È stato difficile. Nel primo tempo siamo partiti bene e abbiamo avuto tre-quattro occasioni per segnare. Peccato perché potevamo risolvere subito facendo due o tre gol. Loro hanno combattuto fino all'ultimo e sono stati bravi", le sue parole.



E che sia un momento positivo per lui lo ha confermao anche Tonci Martic, il suo procuratore, a Calciomercato.it: "Quando ci sono molti giocatori nuovi, all'inizio non è facile per nessuno. C'è bisogno di trovare i giusti automatismi prima di arrivare al bel gioco. L'Inter ha fatto buoni risultati all'inizio, ma si vedeva che c'era bisogno di tempo per il gioco migliore. Ivan era molto felice per il gol. Credo che stia vivendo un buon momento, anche con la Croazia ha segnato un gol e fatto un assist. Come esterno sinistro forse offre il meglio di sé. Anche quando non gioca bene, corre e difende molto. È prezioso anche in copertura e si impegna al 100%, sempre".