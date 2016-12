Inter, perché nel 4-3-3 Osvaldo piace più di Icardi 

15:02 - Come cambia l'Inter di Mancini. Un passo alla volta, piccoli passi che -dicono i rumors verso l'Olimpico- potrebbero portare Osvaldo in campo e Icardi in panchina, alla ricerca di un modulo d'attacco che non sia il classico 4-3-1-2 bensì il 4-3-3 con due esterni e un centravanti. Cambio di modulo e cambio di scena, per certi versi clamoroso. E che va spiegato alla luce di quel che ha detto il tecnico ("Icardi e Kovacic devono imparare a ricoprire più ruoli in attacco, Palacio non ha il problema del gol, arriva il momento che segnerà cinque di fila"). Vediamo la situazione del 3 attaccanti a disposizione di Mancini.

Perché Osvaldo in campo? Per quello che ha esibito giovedì in Europa League: da grande interprete del gioco d'attacco, perché ha fatto gol e giocate di alto profilo tecnico-tattico, convincendo Mancini su un aspetto: oggi come oggi, e dall'inizio di stagione, Osvaldo è il migliore attaccante dell'Inter, come rendimento e qualità.

Quali sono i problemi di Icardi? Il problema di Maurito è scovare, nel suo repertorio, fonti di gioco alternative. Non solo l'area di rigore e la ricerca della conclusione, ma un'ampiezza di gioco totale: come vorrebbe il tecnico, impiegandolo sulla fascia come è accaduto col Dnipro e con risultati poco attraenti.

Palacio non si tocca. Fuori discussione, invece, l'impiego del Trenza. Indispensabile per Mazzarri, lo è anche per Mancini. Lo diceva WM, lo ribadisce Mancio, Palacio sa fare l'attaccante a prescindere dalla posizione in campo, esterno di destra e di sinistra, centrale e trequartista, realizzatore e uomo-assist. Se non segna, cambia poco: lui è sostanza, continuità e qualità.

Morale: se Kovacic non soffrirà di problemi al piede, lui e Palacio esterni e Osvaldo centrale. Contro la Roma, sarà così.