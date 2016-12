Inter, per Thohir un rinforzo dall'Olimpia

11:38 - Per l'Inter un altro volto nuovo in società. E questa volta Erick Thohir 'fa spesa' nel basket. E' infatti in arrivo Tullio Marino, approdato all'Olimpia Milano all'inizio della stagione 2012/13 per ricoprire il ruolo di assistente comunicazione e marketing e attualmente ticketing manager. Marino raggiungerà Massimo Cosentino, segretario sportivo in arrivo dalla Sampdoria, e James White, addetto area social e commerciale, dal Manchester United.