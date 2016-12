Inter, per Mazzarri è il primo esonero in carriera

13:42 - E alla fine arrivò l'esonero. Dopo quattordici stagioni di onorata carriera dalla C2 alla Champions League, dall'Acireale a San Siro, Walter Mazzarri ha conosciuto per la prima volta l'ombra del fallimento tecnico. La storica decisione è stata presa da Erick Thohir, presidente dell'Inter, non soddisfatto dell'inizio stagionale dei nerazzurri tanto da mettere scuotere così clamorosamente il decantato "progetto" affidandolo a Mancini.

"Io mai esonerato in carriera, un orgoglio. E' un record, è come aver vinto qualcosa di importante, significa aver sempre fatto tutti contenti". Così Walter Mazzarri rispondeva ai cronisti nello scorso aprile alle prime avvisaglie di una crisi tecnico-tattica della sua Inter. Un vanto che sette mesi dopo il tecnico di San Vincenzo non potrà più sbandierare nonostante rimanga un piccolo record viste le realtà attraversate negli anni.

Una carriera iniziata ufficialmente nel 2001 dopo aver affiancato Renzo Ulivieri prima a Bologna e poi a Napoli, guidando anche la Primavera dei rossoblù. I primi passi in prima persona però li mosse in Serie C, tra Acireale e Pistoiese con un nono e un decimo posto che gli valsero la chiamata del Livorno in Serie B. Fu qui che Mazzarri si conquistò, senza più mollarla, la Serie A. Nel 2003/04 portò gli amaranto nella massima serie, giocandosela però alla guida della Reggina e ottenendo due clamorosi risultati: un decimo posto e una salvezza con 15 punti di penalizzazione.

Infine lo scatto verso l'alto, prima con la Sampdoria portando i blucerchiati in Coppa Uefa e poi con le straordinarie stagioni al Napoli subentrando in corsa a Donadoni e riportando la Champions League al San Paolo, conquistando la Coppa Italia nel 2012 per quello che resta l'unico trofeo vinto in carriera. Del periodo all'Inter sappiamo tutto, avvenuto nel momento di passaggio societario da Moratti a Thohir. Un quinto posto, l'Europa League e il rinnovo contrattuale fino al 2016. Tutto inutile, l'esperienza nerazzurra verrà ricordata per il primo esonero in carriera, con il 38,8% di vittorie (19 vittorie, 19 pareggi, 11 sconfitte)