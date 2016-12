Inter, per Kondogbia è proprio un momento no: niente Nazionale

Sarà per il peso della montagna di euro che l'Inter ha investito su di lui, sarà per quel suo fisico possente che richiede tempo per entrare in forma e sarà anche per il fisiologico adattamento che è richiesto a un calciatore straniero che sbarca in Serie A: sta di fatto che Geoffrey Kondogbia non è più lui e del centrocampista ammirato la passata stagione con la maglia del Monaco si sono perse le tracce. Gli alibi ci sono, ma rimane il fatto che l'inizio di stagione del francese è stato davvero sottotono.



Mancini continua ad aver fiducia, chiede tempo per via della giovane età (22 anni) e dell'ambientamento, ma il tempo passa e Kondogbia non ingrana. Fin qui due prestazioni sufficienti o poco più (Atalanta e Chievo), due prove anonime (Carpi e Milan) e due disastrose contro Verona e Fiorentina, le ultime due giocate. In particolare contro i toscani, Kondogbia non ne ha azzeccata una e nell'intervallo il Mancio, per provare a sistemare una difesa rimasta orfana di Miranda, non ci ha pensato due volte a mandarlo sotto la doccia per fare posto a Ranocchia.



Se in nerazzurro la fiducia è (per il momento intatta), non altrettanto si può dire in Nazionale. Entrato in pianta stabile nel giro dei Bleus nel 2015, il centrocampista francese non è stato convocato per la doppia amichevole contro Armenia e Danimarca a causa del suo momento opaco. Deschamps gli ha preferito Lassana Diarra, nel recente passato seguito proprio dall'Inter: uno che in Nazionale non giocava dal 2010.



Mancini non si strapperà di certo i capelli, perché potrà allenarlo e spronarlo, ma di questo passo la strada verso gli Europei casalinghi della prossima estate per Kondo rischia di essere davvero in salita