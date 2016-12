Inter, per Felipe Melo un cartellino ogni 121 minuti

UNA VITA IN GIALLO E IN ROSSOMancini lo ha mandato in campo pur sapendo che, in quanto diffidato, avrebbe rischiato seriamente di saltare la gara di sabato contro la Roma. E' andata proprio così: dopo la prima ammonizione, sufficiente per saltare il prossimo turno, anche la seconda. Che ha complicato la gara del Dall'Ara poi decisa da Icardi. Una tendenza a finire tra i "cattivi" che Melo ha sempre avuto in carriera. In Italia, in tre stagioni tra Juventus e Fiorentina (87 presenze complessive), ha messo a referto 26 gialli e 6 rossi, cioè un cartellino ogni 227 minuti che gli sono costati in tutto 17 giornate di squalifica. Tra il 2011 e il 2015 con la maglia del Galatasaray la sua media si è assestata su livelli praticamente identici a quelli tricolori: 13 gialli nel primo anno (1 ogni 235'), 9 nel secondo, oltre a 2 espulsioni (1 ogni 248'), 14 ammonizioni e 2 rossi nel terzo (1 ogni 255'), 17 gialli e 1 espulsione nel quarto (1 ogni 159'). Quest'anno ha migliorato ancora (in senso negativo, ovviamente) questo rapporto, scendendo a 121 minuti dopo 7 apparizioni. Melo, tanta acqua al mulino di Mancini. Ma anche quell'appuntamento fisso con il direttore di gara...