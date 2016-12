Inter, Pellegrini: "Non voglio rientrare in società"

17:47 - Pellegrini non ha intenzione di rientrare nell'Inter. È lo stesso ex presidente nerazzurro, ai microfoni di Radio24, a stoppare le illazioni. "Thohir non mi ha chiesto nulla né io ho fatto delle avances - ha detto - Con lui ho un ottimo rapporto, è un ragazzo semplice con i piedi per terra". "Mazzarri è un ottimo allenatore ma è stato sfortunato - ha proseguito - Mancini ha già dato delle risposte, ha vinto ed è amato dai tifosi".

"Erick ha passione, entusiasmo si è buttato in un'avventura - ha aggiunto Pellegrini - e per qualcuno non si capisce perché lo abbia fatto, qui in Italia poi. Spero che il suo coraggio venga premiato. Servono anche i soldi: ma è qui da un anno e mezzo praticamente, diamogli tempo". Tornando al cambio di panchina, l'ex proprietario del'Inter (dal 1984 al 1995) ha ribadito che Mancini "costituisce una speranza per il derby e per il proseguo del campionato". "Il Milan fa paura in senso sportivo - ha concluso - ha buoni giocatori. Solitamente il favorito non vince mai. Ma non ho ancora capito chi sia il favorito di domenica".