Inter, parla Jovetic: "L'esclusione dalla lista Uefa? Sono deluso"

Il nuovo campionato di Stevan Jovetic con la maglia dell'Inter è iniziato nel peggiore dei modi: panchina e fuori dalla lista per l'Europa League. "L’esclusione dalla lista Uefa? Sono deluso, ma siamo in quattro, non sono da solo: speriamo che si passi il girone e che poi si possano aggiungere altri giocatori, per tentare di vincere l’Europa League", ha ammesso il talentuoso montenegrino parlando a Premium Sport.