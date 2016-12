Inter, parla Bolingbroke: "Daremo a Mancini quello che chiede"

12:32 - "Se Mancini chiederà rinforzi troveremo il modo per accontentarlo. Ma sia chiaro: sempre dentro i vincoli del fair play finanziario", a parlare è Michael Bolingbroke che ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Il braccio destro di Thohir si è anche soffermato sugli obiettivi: "Champions già quest'anno? E perché no? Ci sono due strade, con due dinamiche diverse. Può arrivare con il terzo posto oppure vincendo l'Europa League".

Bolingbroke non si nasconde ed esalta l'attuale tecnico nerazzurro: "Mancini è un vincente. Non mi riferisco solo al suo passato nell'Inter, ma a quello che ha fatto con il Manchester City. Io stavo dall'altra parte e ho potuto osservare come ha trasformato la mentalità di quella squadra. Era un club a metà classifica e lui l’ha portato a vincere. Se eravamo già amici in Inghilterra (sorride, ndr)? Ci conoscevamo...".

Il mercato di gennaio sarà quindi un'opprtunità da cogliere secondo il CEO, ma con dei paletti che tutti, specialmente chi è vicino alla squadra devi comprendere: "L'importante - dice - è che i tifosi, tutti quanti capiscano che in quest’era non è possibile spendere senza limiti. E' cambiato il modo di gestire le società di calcio, non solo l’Inter. I proprietari non possono più iniettare soldi senza limiti nei club. L'unico modo è incrementare i ricavi e aumentare il potere di spesa".

E se il Milan pare abbia l'intenzione serie di costruire uno stadio tutto per sé, l'Inter si tiene stretta San Siro: "E' uno stadio da migliorare, ma ha potenzialità enormi e un fascino unico. E’ uno stadio fantastico, stiamo discutendo su cosa fare, ma saremmo felici di restare a San Siro, è la nostra prima opzione. Ma l'obiettivo concreto è quello di avere 50mila presenze di media".

Infine, un punto anche sulla Serie A: "La Serie A venti anni fa era il meglio. Cosa è successo di preciso? Prima la Premier e poi la Bundesliga hanno creato dei brand. Se la Serie A guarderà a quei modelli potrà tornare al vertice. Non può essere che così: il calcio e l’Italia camminano a braccetto. Il problema è che gli italiani non hanno fiducia nel loro prodotto. Prima di tutto bisogna investire negli stadi perché si attiverebbe un circuito virtuoso: non solo per la gente, ma anche per le tv e gli sponsor, che preferiscono migliori “scenografie”. Poi la globalizzazione: si pensi agli orari delle partite, che dovrebbero essere più orientati ai mercati americano e asiatico".