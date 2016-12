Inter: Palacio scaccia la crisi, si apre il caso Kovacic

18:29 - Dopo il 3-3 col Celtic, l'Inter torna da Glasgow con una notizia positiva e un caso spinoso. La notizia positiva riguarda Palacio, che con una doppietta trascina la squadra e mette fine alla crisi di rendimento che finora ha segnato la sua stagione. La nota dolente, difesa a parte, arriva invece dalla questione Kovacic. Il croato è alla quarta panchina consecutiva e per Mancini ormai non sembra più rientrare tra le prime scelte.

Dopo la trasferta di Europa League, l'Inter torna dunque in italia con un Palacio in più. "El Trenza" sta riscuotendo qualche credito con la Dea Bendata. A Bergamo è tornato al gol grazie a un rimpallo e a Glasgow ha firmato una doppietta che sembra mettere fine al lungo calvario che finora ha segnato la sua annata in nerazzurro. I problemi alla caviglia non sono certo risolti ("Ho ancora male, ma va meglio", ha spiegato dopo la partita col Celtic), ma almeno la vena realizzativa è tornata quella di un tempo.



E fin qui le buone notizie per Mancini. Quanto invece alle note dolenti, in casa Inter si segnala il caso Kovacic. Il croato non è più uno dei punti fermi di Mancini e dopo le quattro panchine consecutive tra campionato ed Europa League, la sua posizione nello scacchiere nerazzurro comincia a vacillare seriamente. Mateo ha giocato l'ultima partita da titolare contro Sassuolo. Da allora Mancini ha deciso di farlo partire dalla panca. Un segnale forte e chiaro, forse per spronare il ragazzo. A questa Inter non servono solo piedi buoni, ma anche grinta e carattere. Solo così Kovacic potrà riconquistarsi un posto da protagonista in nerazzurro.