Inter, Palacio: "Pronti a lottare per scudetto o Champions"

Rodrigo Palacio ha ritrovato il sorriso e spera che la prossima sia davvero la stagione del rilancio interista. Per questo chiede ai tifosi nerazzurri di avere fiducia. "Sono arrivati tanti giocatori forti e la squadra cresce, si può lottare per lo scudetto o per la Champions e noi abbiamo bisogno dell'aiuto dei tifosi. Speriamo di fare un grande campionato, ogni giorno lavoriamo molto per essere prontie portare l'Inter ai primi posti", ha detto.