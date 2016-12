Inter, Palacio ha l'influenza e torna a casa. In campo Icardi

17:37 - Icardi o Podolski? Il rebus in attacco per Roberto Mancini allo Juventus Stadium potrebbe essere stato risolto proprio da Palacio. L'ex Genoa, colpito da un attacco febbrile, non ha svolto la rifinitura con i compagni e alle 17,30 ha lasciato il ritiro: vittima di un attacco influenzale.

L'allenatore dell'Inter però non ha ancora deciso chi schierare dal primo minuto e molto dipenderà dal modulo: i nerazzurri potrebbero scendere in campo con il rombo o, più probabilmente, con un 4-2-3-1. Modulo che avvantaggia Icardi, che sembrava destinato alla panchina, e che ora potrebbe partire titolare. Il ballottaggio con Osvaldo verrà comunque risolto solo all'ultimo momento. Intanto scalpita pure il neo arrivato Podolski dopo il super gol nel primo allenamento con i compagni. Il tedesco potrebbe essere la vera sorpresa.

Di certo Mancini ha diverse soluzioni e solo a poche ore dal match scioglierà tutti i dubbi. Al momento si va verso un 4-2-3-1 con Handanovic tra i pali, Campagnaro, Ranocchia, Juan Jesus e D'Ambrosio a sua protezione, Medel e Kuzmanovic davanti alla difesa, Guarin, Kovacic e Hernanes alle spalle di Icardi. Favorito su Osvaldo.



IL PRIMO GOL DI PODOLSKI IN ALLENAMENTO