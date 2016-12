Inter, Palacio e il futuro nerazzurro: "Voglio vincere qui a giugno"

Il Genoa e una maglia da titolare. Possibile, probabile. Arriva la sua ex squadra e Rodrigo Palacio scalda i motori: "Sono stati tre anni bellissimi a Genova - ha raccontato l'argentino ai microfoni di Inter Channel - è la squadra che mi ha aperto le porte del calcio italiano. Adesso però è il passato e voglio vincere". Trovando la via del gol personale, meglio se in campo dal primo minuto: "Con Mancini mi trovo bene, è capace, ha tanta esperienza e ci guida, dobbiamo imparare sempre da lui. Cambia sempre 2-3 giocatori ma in campo non si nota, significa che c'è equilibrio. E partita dopo partita stiamo acquisendo sempre più fiducia". E per il futuro idee chiare, esclusivamente nerazzurre: "Voglio vincere con l'Inter. Abbiamo una squadra forte, lavoriamo tanto per arrivare alla fine con la possibilità di vincere, siamo tosti".