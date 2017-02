Inter, pañolada contro arbitri e Juve

La panolada è tornata a essere protagonista a San Siro. I tifosi dell'Inter hanno agitato fazzoletti bianchi poco prima del fischio d'inizio della partita contro l'Empoli, come segno di protesta dopo le polemiche scoppiate in seguito alla sconfitta con la Juventus. "Chi non salta bianconero è", è stato il coro intonato dallo stadio a gran voce. Sugli spalti è stato anche esposto uno striscione con scritto: "Fino alla fine, furti e rapine... Infami".