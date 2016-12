Inter-Osvaldo, è finita. La società lo sospende

07:25 - Lo scontro tra l'Inter e Osvaldo è arrivato all'epilogo. Il club ha sospeso l'attaccante che per due giorni (lunedì e martedì) non si è presentato all'allenamento. Nessuno è stato avvertito della sua assenza e certo la decisione della società è la diretta conseguenza. L'italoargentino, fuori squadra da due settimane, ha rifiutato tutte le destinazioni. Probabile che aspetti il colpo last minute, potrebbe essere la Juventus?

La situazione è dunque arrivata al punto di svolta definitivo. Dopo lo sfogo con Icardi e lo sfogo negli spogliatoi con Mancini, è stato un crescendo di problemi. Di fatto sul mercato, Osvaldo ha detto no a qualsiasi trattativa perché, pare, voglia solo un top club. Top club che potrebbe essere la Juventus qualora non si riuscisse a concretizzare l'arrivo di Simone Zaza dal Sassuolo.

Intanto arriva Erick Thohir che sbarcherà a Milano domenica e resterà in Italia fino a mercoledì 28. Tanti gli appuntamenti in agenda per il patron nerazzurro che, quasi sicuramente, prima di ripartire chiuderà anche alcuni colpi di mercato. Thohir tornerà poi a fine febbraio, vuole esserci per l'Europa League contro il Celtic.

IL MISTERO: CHI L'HA VISTO? MANCINI SMONTA IL CASO

Attorno a Osvaldo, fra l'altro, in giornata era nato una sorta di mistero da inchiesta perché non c'erano tracce di lui. Una perlomeno c'era stata, fino a questa mattina, ovvero il tweet con una foto che lo ritraeva con la compagna, una amica e il compagno dell'amica, immagine che si riferiva all'ultimo fine settimana che Pablo ha trascorso a Madrid. Ma poi il tweet con la foto è stato rimosso e il mistero si infittiva. Chi l'ha visto? Che fine ha fatto Osvaldo. A rispondere alla domanda ci ha pensato il suo allenatore Mancini dopo Inter-Sampdoria: "Oggi era alla Pinetina". Di Osvaldo ha parlato anche Juan Jesus: "Io parlo con lui. Vuole restare all'Inter".