Inter, ora è ufficiale: via De Boer. Risolto il contratto con l'olandese

23:50 SUNING VUOLE HIDDINK

Un altro olandese per la panchina dell'Inter? Il gruppo Suning è stuzzicato dall'idea di affidare la panchina ad uno specialista, un santone, un monumento: Guus Hiddink, che l'anno scorso era subentrato a Mourinho al Chelsea.



23:10 CONTATTI ANCHE CON MARCELINO

Non solo Pioli. Suning sta vagliando nomi di allenatori stranieri e sono stati presi contatti con l'agente di Marcelino, spagnolo, ex allenatore del Villarreal, per vederlo a Milano nel fine settimana.



20:15 ANCHE VITOR PEREIRA TRA I PAPABILI

Se il ds Ausilio e la parte italiana della dirigenza è d'accordo sull'idea Pioli, altri nomi emergono come possibili sostituti di De Boer. La situazione si chiarirà dopo l'arrivo in Italia della dirigenza Suning. Tra i nomi dei possibili successori spunta il nome di Vitor Pereira, portoghese, ex tecnico di Porto, Olympiacos e Fenerbahce. Altri profili considerati saranno quelli di Marcelino e Villas-Boas.



20:00 INCONTRO CON PIOLI DOPO IL SOUTHAMPTON

L'Inter incontrerà Pioli dopo la partita di Europa League. I dirigenti parleranno con Pioli, che è il grande favorito per la panchina.



19:20 L'AGENTE DI DE BOER: "FUTURO? VEDREMO"

Dopo l'esonero di De Boer, il suo agente Rob Witschge ha parlato a FcInterNews: "Non è il momento giusto per parlare. Credo non sia il caso ora di commentare la decisione della società. Non c'è molto da dire. Futuro? Credo sia troppo presto per parlarne ora. Vedremo più avanti".



17:00 BERNAZZANI IN PANCHINA CON LA PRIMAVERA

Mentre Vecchi è stato "prestato" dalla Primavera alla Prima squadra, a sostiturilo sulla panchina della squadra giovanile ci sarà Daniele Bernazzani.



16:25 PRIMO ALLENAMENTO DI VECCHI

Primo allenamento alla guida dell'Inter per Stefano Vecchi, promosso temporaneamente dalla Primavera alla prima squadra dopo l'esonero di Frank De Boer in vista della gara di Europa League in programma giovedì contro il Southampton. La squadra si è dedicata inizialmente a una fase di riscaldamento, seguita da una parte tattica. A chiudere la seduta una serie di partitelle a tema. Presenti al centro sportivo 'Angelo Moratti' anche il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti, il direttore sportivo Piero Ausilio e il Chief Football Administrator Giovanni Gardini.



14:50 JJUN REN (SUNING) A MILANO VENERDI'

Come anticipato nelle scorse ore, venerdì giungerà a Milano la delegazione di Suning capeggiata da Jun Ren, il braccio operativo del gruppo di Nanchino. Non ci saranno il socio di maggioranza Zhang Jindong e il presidente Erick Thohir, colpito nelle scorse ore dal lutto del padre Terry. Solo allora verrà comunicato il nome del nuovo allenatore.



14.29 LA FIGLIA DI DE BOER: "ORGOGLIOSA DI TE"

Anche Jakie, figlia di Frank De Boer, esprime il suo pensiero su Instagram: “Orgogliosa di te” il commento a margine di una foto di Frank con il logo dell’Inter sullo sfondo



14.16 AUSILIO E GARDINI LASCIANO LA PINETINA

Dopo aver tenuto a rapporto la squadra, il ds Piero Ausilio e Giovanni Gardini hanno lasciato Appiano Gentile.



14.05 PALACIO NON PARTE PER SOUTHAMPTON PERCHE' INFORTUNATO

“Paga De Boer ma le responsabilità sono di tutti". È questo il concetto che - riporta l'Ansa - la dirigenza dell’Inter ha voluto esprimere alla squadra questa mattina con toni fermi e decisi. Il vice presidente Zanetti, il ds Ausilio e il dg Gardini hanno strigliato i giocatori dopo aver risolto con De Boer e prima di presentare al gruppo Stefano Vecchi. Domani per Southampton partirà tutta la squadra, compresi i giocatori esclusi dalla lista Uefa. Non partiranno invece gli infortunati, a cui si è aggiunto nelle ultime ore Palacio, out per un risentimento muscolare.



13:55 NUOVO TECNICO: SUNING DECIDE NEL FINE SETTIMANA

La proprietà cinese dell'Inter arriverà a Milano il prossimo fine settimana: solo allora, presumibilmente, verrà scelto il successore di De Boer. L'anima italiana del club, composta da Gardini, Ausilio e Zanetti, starebbe spingendo per un profilo italiano, con Pioli che resta in pole position, ma Suning sta ancora vagliando altri profili stranieri: la rosa dei papabili comprende oltre ai soliti Villas-Boas, Blanc e Leonardo, anche quali Hiddink, Martino, Marcelino.



13:50 TUTTA LA SQUADRA A SOUTHAMPTON

Domani per Southampton partirà tutta la squadra, compresi i giocatori esclusi dalla lista Uefa. Non partiranno invece gli infortunati, a cui si è aggiunto nelle ultime ore Palacio, out per un risentimento muscolare.



13:45 I DIRIGENTI STRIGLIANO LA SQUADRA

Il vice presidente Zanetti, il ds Ausilio e il dg Gardini hanno strigliato i giocatori dopo aver risolto con De Boer e prima di presentare al gruppo Stefano Vecchi.



12: 46 DE BOER: "SPIACE SIA FINITA COSI', CI VOLEVA PIU' TEMPO. FORZA INTER"

Dopo la comunicazione della risoluzione ufficiale del contratto, Frank De Boer ha così salutato il mondo nerazzurro: " Peccato che sia finita così. Per portare avanti questo progetto serviva più tempo. Voglio ringraziare tutti i tifosi per tutto il supporto che mi avete dato questi mesi. Forza Inter".



12:42 IN POLE SEMPRE PIOLI, VOCI SU VILLAS BOAS E LEONARDO

Come già più volte detto, in pole c'è Stefano Pioli, non a caso rientrato oggi dagli Stati Uniti. L'ex tecnico della Lazio deve però prima risolvere il contratto ancora in essere con il club di Lotito. La soluzione italiana resta dunque la più accreditata anche se persistono i rumors su Villas Boas e Leonardo. L'ultima parola spetta ovviamente a Suning che sembra dunque si sia preso ancora qualche ora di tempo



12:40 STEFANO VECCHI IN PANCHINA ANCHE CON IL CROTONE

Contestualmente all'annuncio della risoluzione ufficiale del contratto con De Boer, emerge che Stefano Vecchi sarà in panchina non solo con il Southampton ma anche nell'ultima di campionato prima della sosta contro il Crotone. La squadra farà rientro dall'Inghilterra solo venerdì e non ci sarebbe in pratica il tempo per consegnare il gruppo al nuovo tecnico.



12:36 COMUNICATO UFFICIALE: RISOLTO IL CONTRATTO CON DE BOER

F.C. Internazionale Milano annuncia di aver risolto nella giornata di oggi il contratto dell'allenatore Frank de Boer. La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Stefano Vecchi, che sarà sulla panchina nerazzurra per il match di UEFA Europa League contro il Southampton. La Società ringrazia Frank e il suo staff per il lavoro svolto con il Club, augurando loro il meglio per il futuro. Ulteriori aggiornamenti riguardanti la guida tecnica della prima squadra verranno comunicati successivamente.



ORE 11.40: STEFANO VECCHI ALLA PINETINA

Dopo l'incontro tra la dirigenza nerazzurra e Frank De Boer durante il quale al tecnico olandese è stata comunicata la decisione di sollevarlo dall'ncarico di tecnico dell'Inter, Stefano Vecchi è stato richiamata ad Appiano per dirigere l'allenamento. Il tecnico della Primavera, incaricato di guidare momentaneamente la squadra, è arrivato in questi minuti alla Pinetina.



ORE 11:00 SLITTA L'INIZIO DELL'ALLENAMENTO: RICHIAMATO VECCHI AD APPIANO

Il tecnico della Primavera Stefano Vecchi è stato richiamato al centro sportivo nerazzurro per dirigere l'allenamento della prima squadra in vista della trasferta di Europa League. La seduta, inizialmente prevista alle 11, è slittata e si attende il comunicato con l'annuncio dell'esonero di De Boer. A Southampton Vecchi dirigerà la squadra.



ORE 10:00 DE BOER AD APPIANO, NON C'E' VECCHI

Frank De Boer è ad Appiano Gentile. Non c'è traccia del tecnico della Primavera Vecchi, che, secondo indiscrezioni, dovrebbe guidare la squadra nella trasferta europea a Southampton. Alla Pinetina anche il vicepresidente Zanetti.