Inter, ora è ufficiale: Samuel è tornato

A pochi giorni dal derby, l'Inter riabbraccia ufficialmente "The Wall" . "Un guerriero silenzioso che ha parlato con i fatti. Un vincitore che non ha mai lasciato i nostri cuori - si legge sul profilo Twitter del club nerazzurro -. Bentornato a casa, Walter Samuel! ". Dopo la breve esperienza al Basilea, alla Pinetina l'ex difensore argentino ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico del nuovo tecnico Stefano Pioli.

SAMUEL: "PORTO LA MIA ESPERIENZA"Dopo il primo allenamento Walter Samuel ha parlato ai microfoni di Inter Channel: "Darò qualcosa a livello di esperienza ai giocatori e allo staff, ma anche loro dovranno aiutarmi perché in questo ruolo ho tanto da imparare. In Svizzera ho vissuto due anni fantastici, forse un po' più tranquilli. Sono molto contento di questa opportunità e cercherò di aiutare con il mio lavoro lo staff per riuscire a vincere le partite che verranno. Spero che i ragazzi riescano a vincere, dobbiamo pensare a loro perché si tolgano soddisfazioni per questa e per le prossime partite".