Inter nuovo modulo, vecchi problemi: non si tira in porta

Ha provato Roberto Mancini a mettere la maschera alla sua Inter , disegnata con un 4-2-3-1 in cui la grande novità è stata Brozovic , per sorprendere la Juventus. Per un tempo (il primo) missione compiuta, con il croato fermato da Buffon e traversa e Jovetic molto in palla e praticamente immarcabile. Un modulo in cui è spiccato Medel, cuore e polponi per 90', bravo a portare il pressing e ad aiutare la difesa, ieri sera non impeccabile (soprattutto in Murillo), ma che ha aiutato poco Icardi , mai al tiro . Un po' come tutta la squadra. Quest'Inter ha sì trovato una certa solidità dietro (gara con la Fiorentina a parte), ma a scapito della fludità offensiva. Otto gol in otto partite sono davvero un po' pochini.

Il match contro la Juventus regala a Mancini certezze e allo stesso tempo non gli permette di dissipare i dubbi emersi in questa prima parte di stagione. La nota positiva è senza dubbio la ritrovata solidità difensiva. Non aver concesso gol alla squadra campione d'Italia è sicuramente un merito e la notte senza gol del Meazza suggerisce anche come il modulo a 4, pur con qualche sbavatura di troppo (vedasi Murillo e Santon), è quello giusto per questa squadra a conferma che la difesa a 3 vista contro la Fiorentina è stato un autentico suicidio tattico.

Il Derby d'Italia ha anche confermato l'importanza in squadra di Medel. Da difensore o da centrocampista, il Pitbull è insostituibile e soprattutto corre per due e in campo non fa mai mancare la giusta rabbia agonistica. Riuscisse a trasmetterla a parte dei suoi compagni, per Mancini la strada sarebbe un po' più in discesa. Discreta anche la prova di Brozovic, ripescato un po' a sorpresa dopo tanta panchina: il croato è rimbalzato tra destra e sinistra garantendo copertura e qualche buono spunto.

Guardando la classifica, invece, il bicchiero è mezzo pieno visto che i nerazzurri rimangono al secondo posto e agganciati alla Fiorentina, anche se i due punti in tre partite hanno accorciato le distanze e fatto avvicinare le rivali (Roma e Napoli su tutte).

Le note dolenti, invece, riguardano la fase offensiva. Solo due tiri nello specchio della porta testimoniano i grandi limiti di questo avvio di stagione. La manovra è troppo lenta e compassata, Jovetic è durato solo un tempo, Perisic a volte si estranea, ma soprattutto a Icardi non arrivano palloni giocabili. Il Mancio ha uno dei migliori bomber del campionato e non riesce a metterlo in condizione di fare ciò di cui è capace: segnare.

Anche contro la Juve Maurito si è sbattuto e impegnato, ma l'intesa con Jovetic e Perisic è ancora tutta da affinare e nessuno riesce a metterlo davanti alla porta. Un bel problema che si riflette sui numeri nerazzurri: solo Bologna, Frosinone, Verona e Genoa hanno segnato meno. Un campanello d'allarme che squilla forte ad Appiano e dintorni: ritrovare l'implacabile bomber della scorsa stagione è fondamentale per i sogni Champions della banda Mancini.