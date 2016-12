Inter, non solo Lavezzi: nel mirino anche Van der Wiel e Rabiot

L'Inter non pensa soltanto a Lavezzi, sul quale c'è anche il Milan. Ma Erick Thohir è pronto a intavolare altre due trattative con il Psg. Così l'amichevole di Doha (1-0 per i francesi) è servita anche per capire quanto margine di trattativa ci sia per Van der Wiel e Rabiot. Il primo, con grande esperienza internazionale, verrebbe al posto di Santon (tornerà in Premier), mentre il secondo stuzzica le fantasie del magnate indonesiano.