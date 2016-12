Inter-Napoli, Mateo Kovacic in dubbio: "Decido venerdì"

21:12 - La sfida contro il Napoli vale più dei tre punti per l'Inter. E per affrontare l'ex Benitez i nerazzurri vogliono poter contare su tutti i giocatori migliori, a partire da Mateo Kovacic, reduce però da un piccolo affaticamento con la nazionale. "Vediamo venerdì - ha detto il croato - il campo era scivoloso, ho fatto un movimento sulla gamba sinistra e ho sentito male, ma non troppo. Non volevo rischiare e mi sono fermato, eravamo già in vantaggio".

"La scorsa stagione ho parlato di 'anno dell'Inter' - ha proseguito il croato nell'intervista rilasciata al Giornale - ma non pensavo allo scudetto, piuttosto pensavo a fare del buon calcio. Col Cagliari è stata una partita strana, mentre con la Fiorentina non stavamo giocando male prima di prendere due gol bellissimi. Ora dobbiamo fare un partitone con il Napoli". "Contro il Napoli saranno tre punti fondamentali - ha detto ancora Kovacic - avendone persi sei. Ma non tutto è perduto. Il calcio è così: un giorno sei terzo e un altro settimo. Ora se vinciamo cambia tutto, ci manca un po' di forza, ma pure convinzione e personalità. In certe situazioni, senza pallone, non ci muoviamo come dice Mazzarri. Dobbiamo conoscerci con i nuovi. E anche svegliarci".



Il centrocampista nerazzurro è convinto di poter diventare un riferimento: "Credo molto in me - ha detto - devo chiedere più palla ma la squadra ha bisogno di tutti. Erick Thohir sta costruendo qualcosa di nuovo, progetti, stadio sono parte importante del progetto per cui ci tengo a restare a lungo". " La Juve può essere un esempio - ha concluso - non gioca benissimo e aspetta il momento per colpire. Mi piace molto la Roma: gioca benissimo, vogliono tutti palla e la tengono tutti".