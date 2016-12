Inter-Napoli, Benitez: "Non posso essere soddisfatto di un pareggio"

10:36 - "Un allenatore non può essere soddisfatto di un pareggio anche se giocavamo a San Siro contro una squadra forte", così commenta il match pareggiato dal suo Napoli contro l'Inter Rafa Benitez. Il tecnico dei partenopei spiega: "Non abbiamo gestito bene la palla e con una squadra come quella nerazzurra questo si paga". Ancora sul rinnovo, lo spagnolo ribadisce: "Meglio concentrarsi dalle partite che si saranno da ora a gennaio".

"Nel primo tempo eravamo in difficoltà, non abbiamo fatto quello che dovevamo ma mi è piaciuta la reazione della ripresa, c'erano più possibilità con l'Inter che si sbilanciava. Ma non è facile fermare Kovacic, Hernanes e Palacio che si muovono tanto", dice il tecnico. Su Higuain, ancora a zero gol in campionato, "ha segnato nelle altre competizioni, lo aspettiamo anche in campionato", ha detto. Hamsik? Lui ha libertà di movimento e ci prova, ma non è facile trovare spazio specie contro avversari con tre difensori. Oggi abbiamo più possesso di palla rispetto al passato e per questo è più complesso per Marek trovare spazio".

Sulle ambizioni del Napoli in campionato, Benitez aggiunge: ''Abbiamo dimostrato l'anno scorso di poter lottare per il vertice, Inter, Milan e altre devono tornare", ha concluso.