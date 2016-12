Inter, Nagatomo rischia uno stop di due mesi 

12:55 - Stesso infortunio patito in Coppa d'Asia: flessori della coscia destra. E il timore che lo stiramento sia serio e che il rientro non possa avvenire prima di due mesi: solo oggi, con gli esami strumentali, verrà chiarità l'entità dell'infortunio che contro il Palermo ha costretto Nagatomo a uscire dal campo alla mezzora del primo tempo ma la sensazione non è positiva. Per l'Inter un problema che il recupero di D'Ambrosio potrebbe però tamponare.

Nella trasferta di domenica a Bergamo contro l'Atalanta, Mancini non potrà dunque contare di certo sul giapponese ma confida nel pineo recupero di Campagnaro e di Vidic, la cui lombalgia non preoccupa lo staff interista. Buone notizie, come detto, arrivano anche da D'Ambrosio ed Andreolli: soprattutto il ritorno dell'ex Torino potrebbe chiuudere la falla aperta sulla fascia con il ko di Nagatomo.