18 febbraio 2016 Inter, Mourinho e Ronaldo a San Siro. Moratti spiega... Lo Special One torna per la prima volta dopo il Triplete del 2010, esattamente 6 anni dopo le manette di Inter-Samp con Tagliavento

A volte ritornano. E' il caso di José Mourinho e Ronaldo, i due simboli dell'era Moratti. Entrambi sabato sera saranno presenti a San Siro per assistere a Inter-Sampdoria. La regia è firmata proprio dall'ex presidente nerazzurro e da Francesco Toldo. Al brasiliano non tutti gli hanno perdonato di aver indossato la maglia del Milan, ma lo Special One torna per la prima volta dopo il Triplete del 2010.

Toldo ha invitato il Fenomeno brasiliano, che non ha dato un sì scontato, ma non è comunque previsto che cambi idea: Ronaldo, comunque, è già a Milano. Il brasiliano ha infatti postato su Snapchat mercoledì sera una foto mentre passeggiava in Corso Vittorio Emanuele. L'idea di Mourinho risale a un mese fa: un progetto condiviso da Moratti per festeggiare l'anniversario dei cinque anni dal Triplete. L'azionista di minoranza del club e il tecnico portoghese sabato pranzeranno assieme. Una suggestione: si tratta proprio di Inter-Sampdoria, la partita delle famose manette di Mourinho.

MORATTI SPIEGA"Credo che Mourinho verrà sabato sera a San Siro. Un regalo ai tifosi? E' a lui che fa piacere venire a Milano. E' la storia del club nerazzurro e la sua presenza rafforza ancora di più la sua società": lo ha detto all'Ansa l'ex presidente Massimo Moratti, regista del ritorno dello Special One al Meazza in occasione del match contro la Sampdoria di sabato sera. Mourinho, artefice dalla storica conquista del Triplete dell'Inter, torna così per la prima volta a San Siro davanti ai tifosi nerazzurri. "Avevamo in programma un pranzo qui o a Londra - ha aggiunto Moratti - e abbiamo colto l'occasione della partita contro la Sampdoria per vederci". L'ex presidente si incontrerà con lo Special One sabato a pranzo per poi in serata sedersi fianco a fianco in tribuna a San Siro.

LA COINCIDENZA: 6 ANNI ESATTI DOPO LE MANETTEMourinho tornerà dunque a San Siro in occasione di Inter-Sampdoria esattamente 6 anni dopo un altro Inter-Samp, giocato sempre di sabato e sempre il 20 febbraio. Non una partita qualunque: fu la partita delle due espulsioni (di Samuel e Cordoba), della direzione di Tagliavento e dell'eclatante gesto delle manette, che Mourinho mostrò alle telecamere. Gli costò tre giornate di squalifica (l'Inter pareggiò comunque in 9 contro 11, 0-0, sfiorando la vittoria) e l'Inter scelse il silenzio stampa (proprio come dopo il match con la Fiorentina). Esattamente 6 anni dopo quindi, e in occasione della stessa partita, lo Special One fa ritorno a San Siro per l'Inter. Ci era già tornato, da allenatore del Real Madrid, per la sfida di Champions contro il Milan, il 3 novembre 2010: finì 2-2, con la doppietta di Inzaghi e il pareggio di Pedro Leon al 94'. Mou "salutò" il pubblico rossonero, ad inizio partita, mostrando il tre con le dita della mano, per ricordare il Triplete.