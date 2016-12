Inter, Moratti: "Thohir ha voglia di fare ma deve spendere di più"

10:53 - Moratti apre il libro dei ricordi e racconta l'Inter: 18 anni di presidenza ma anche il presente: "Thohir è giovane, ha voglia di fare ma deve spendere di più - - ha detto al 'Corriere della Sera' - La scelta di Mancini va in questo senso". Poi una confessione: "Con mio figlio e Ghelfi abbiamo lasciato le cariche perché si era creata una situazione non molto simpatica. Il silenzio dei dirigenti dopo le parole di Mazzarri non è stato bellissimo".

"Ma sono amico di Thohir - ha proseguito Moratti al 'Corriere' - e questo episodio non ha incrinato i nostri rapporti che restano ottimi". L'ex presidente nerazzurro spiega che l'Inter "un sentimento che si trasmette dai tifosi alla società, ai giocatori e a tutto quello che diventa passione, ricordo, affetto e che ci completa la vita". Poi ecco i campioni che avuto e di quelli che avrebbe voluto: "Ronaldo è stato il mio miglior investimento dei miei 18 anni di presidenza interista, perché ci ha aperto il mondo. Era fortissimo, irraggiungibile per talento e velocità e nessuno pensava che ce l'avremmo fatta a prenderlo". E poi, Ibra, Balotelli. E Mourinho: "Grande lavoratore, vincente. Mi ha sempre ricordato Herrera". Totti, invece, è rimasto un sogno: "Nel 2007 ero a Roma con il presidente Sensi, stavamo chiudendo per Chivu e gliela buttai lì. Senza nemmeno pensarci un secondo mi ha risposto no". "Cedere i giocatori migliori dopo il Triplete? Mai. Nemmeno Milito per le parole di Madrid".