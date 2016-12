Inter, Moratti: "Tabù Juve a San Siro? Vincemmo nel 2010 e poi..."

Uno stadio dedicato al padre Angelo. Nel segno del suo impegno in campo sportivo e sociale. A riceverlo Massimo Moratti, accolto a Tavernelle, in Umbria, dall'abbraccio caloroso di tanti tifosi interisti. E non solo. Così, a dieci giorni dalla sfida con la Juve, ecco che inevitabilmente il discorso cade sul prossimo derby d'Italia: "Noi stiamo bene - ha dichiarato l'ex presidente nerazzurro a Premium Sport - ma speriamo che la sosta non abbia ricaricato la Juve. Tabù San Siro coi bianconeri? Ultima vittoria nel 2010? Beh, sappiamo poi come finì, speriamo sia di buon auspicio".



Buon auspicio per uno scudetto in un campionato più equilibrato degli anni scorsi: "Più equilibrato o di livello più basso? Non so, certo ci sono più squadre che possone sperare". Infine una battuta su Thohir. "Ormai ha l'Inter nel suo dna - ha concluso Moratti - tiene tantissimo al club. Speriamo venga presto ripagato".