Inter, Moratti: "Suning è un gruppo affidabile"

Dopo qualche settimana di silenzio, Massimo Moratti è tornato a parlare di Inter e lo ha fatto a trecentosessanta gradi: "L'obiettivo di quest'anno sarà tornare in Champions League. Mi auguro che quella di Suning possa essere una grandissima gestione. Sono un gruppo di assoluto livello, hanno potenziale e sono affidabili". In bilico il futuro di Mancini : "Resta sicuramente e non escludo possa rinnovare, ma deve farlo con piacere".

L'ex presidente nerazzurro ha voluto smorzare le polemiche nascenti ancora prima che potessero sorgere dubbi sul progetto cinese: "Credo sia normale incontrare difficoltà sul mercato perché il Financial Fair Play ha creato un po' di stallo. Ma il gruppo cinese è forte e affidabile, non ci sono dubbi, e mi auguro possano essere una grandissima gestione". Sul campo però si parla di mal di pancia sia di Mancini che di Icardi: "Roberto ha il gruppo in mano - ha dichiarato a FcInterNews - e resta sicuramente all'Inter. Spero possa rinnovare, ma lo dovrà fare solo se ha voglia di rimanere con noi. Mi auguro che queste voci intorno a lui possano finire. Icardi? Credo conti moltissimo la sua volontà, e sembra voglia restare nerazzurro. Spero ceh la società faccia in modo di tenerlo".



Su un ritorno in società: "Al momento lo escludo. Ci sono sempre, ma da lontano. Ora sono fuori, in futuro vedremo. Il mio contributo per dei consigli non mancherà mai".