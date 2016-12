Inter, Moratti: "Simeone? Abbiamo Mancini. Thohir speravo investisse di più"

"Il quarto posto è un buon piazzamento". Parola dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti rilasciate a Premium Sport. "Credo che Mancini rimanga - ha proseguito riguardo al futuro del tecnico nerazzurro - I cinesi del Suning? La trattativa è in corso. Con Thohir abbiamo visioni simili, speravo investisse di più ma non è facile con le nuove regole. Simeone? Un allenatore già ce l'abbiamo, speriamo per il futuro".