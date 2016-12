Inter, Moratti: "Senza Europa, nessun dramma. L'Inter tornerà grande"

16:11 - A margine dell'evento "Football Heroes-Storie di Calciatori", Massimo Moratti è tornato a parlare della situazione dell'Inter. "Cerchiamo giocatori d'esperienza e giovani che possono esplodere, con un po' di fortuna si può costruire una grande squadra - ha detto l'ex patron - Mancini? Si aspettava di più dalla squadra. Inter senza Europa? Non è un dramma". Poi l'ammissione: " Il gap con la Juve è grande, ma l'Inter ci proverà".

Moratti ha fiducia cieca in Mancini e nel suo lavoro. "Io lascio la responsabilità a Mancini, ha occhio e li dovrà allenare lui, i giocatori - ha aggiunto l'ex presidente - Sta facendo il massimo, con un po' più di grinta, carattere e personalità forse si riuscirà ad ottenere risultati migliori. Delusi da Mancini? No, semmai lui deluso dall'Inter, si aspettava di più".

L'Europa, dopo la sconfitta con la Juve, è davvero lontana. "Speriamo di poterci entrare ma prendiamo il positivo anche nel non esserci, cioè che potremo prepararci al meglio per il campionato".

Poi una frase rivolta forse all'amico Thohir ("è una persona perbene, le battute di certa gente mi sembrano fuori luogo"): "I programmi a 5 anni sono belli ma il pubblico non li accetta". Tifosi dal palato fine che cinque anni fa di questi tempi hanno festeggiato il Triplete. Obiettivo ora dei rivali juventini: "Triplete della Juve? Ognuno vuole ottenere qualcosa di fantastico, giusto che la Juve ci provi. Noi avevamo giocatori formidabili nell'anno del Triplete".

E per chiudere, la battuta che è un po' il botto morattiano in funzione Champions, Triplete e rivalità (permanente) con la Juventus. L'Inter ha battuto il Barcellona, 5 anni fa, arrivamdo alla finale di Champions poi vinta col Bayern. Consigli da dare? E Moratti, sorridendo: "Consigli da dare a chi? Al Barcellona...". Sipario. (Agli juventini, se vogliono, la replica)